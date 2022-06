11 bebeluși au murit într-un incendiu izbucnit într-un spital din oraşul Tivaouane, situat în vestul Senegalului, a anunţat, miercuri seară preşedintele ţării, Macky Sall, potrivit AFP. Spitalul Mame Abdou Aziz Sy Dabakh a fost inaugurat recent.

"Tocmai am aflat cu durere şi consternare despre moartea a 11 nou-născuţi în incendiul de la departamentul de neonatologie al spitalului public. Mamelor lor şi familiilor lor le exprim cele mai profunde condoleanţe", a scris el pe Twitter.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.