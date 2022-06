Un nou atac sângeros zguduie America. Un tânăr de 18 ani a ucis 19 elevi și doi profesori, după ce a intrat în școala Robb Elementary School din Uvalde (Texas) și a început să tragă la întâmplare, fără niciun avertisment. Potrivit presei externe, copiii uciși au între 7 și 10 ani.

Băiatul, pe nume Salvador Ramos, era elev la liceul Uvalde (unde a comis măcelul) şi cetăţean american. El a fost ucis ulterior de polițiști.

Atacul a avut loc la ora prânzului, când în școală se țineau ore. Din primele informații, atacatorul și-a împușcat și bunica înainte de a se urca în mașină și a merge la școală. Femeia este rănită grav, dar este în viață.

El își cumpărase armele cu trei zile înainte și chiar postase imagini cu ele pe Instagram.

Salvador Ramos lucra un local din apropierea școlii, Wendy, iar managerii restaurantului au spus despre el ca era destul de retras.

Peste zece răniţi au ajuns la spital, iar două persoane - o fetiţă de 10 ani şi o femeie de 66 de ani - sunt în stare critică.

El i-a îndemnat pe americani să țină piept lobby-ului armelor de foc din SUA, pe care l-a acuzat că a blocat adoptarea unor legi mai stricte privind siguranța armelor de foc. Statul Texas are una dintre cele mai permisive legi în ceea ce privește deținerea armelor. Uvalde are aproximativ 16.000 de locuitori, dintre care aproape 80% sunt hispanici sau latino-americani, potrivit datelor recensământului american.

„Ca națiune, trebuie să ne întrebăm: "Când, în numele lui Dumnezeu, vom ține piept lobby-ului armelor de foc?"”, a declarat Biden la televiziunea națională.

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.



