Elon Musk îi va ridica lui Donald Trump interdicția de a avea cont de Twitter, după ce va intra în posesia companiei pentru a plătit proximativ 44 de miliarde de dolari.

Fostul președinte american a rămas fără cont de Twitter, Facebook şi YouTube după atacul criminal asupra Capitoliului condus de partizanii săi în timpul ceremoniei de certificare a victoriei rivalului său, Joe Biden, la prezidenţiale, la 6 ianuarie 2021.

Elon Musk consideră că decizia de a-l lăsa pe Donald Trump fără rețele de socializare nu a fost corectă.

”Cred că a fost o decizie proastă din punct de vedere moral. Cred că nu a fost corect să-l interzicem pe Donald Trump. Cred că a fost o greșeală, care a înstrăinat o mare parte a țării și nu a avut ca rezultat în cele din urmă ca Donald Trump să nu aibă voce”, a spus Musk la un eveniment Future of the Car găzduit de Financial Times, potrivit ziare.com

”O suspendare temporară este adecvată, dar nu o interdicție permanentă. Interzicerea lui Trump de pe Twitter nu a pus capăt vocii lui Trump – o va amplifica. De aceea este greșit din punct de vedere moral și complet stupid”, a adăugat CEO-ul Tesla.