Milionarul, care a fugit în Polonia după ce Rusia a invadat Ucraina, a văzut pe o cameră de securitate, pe 5 martie, că soldații ruși se deplasează pe proprietatea lui de lângă Irpin.

După ce a văzut cum rușii îi invadează casa, milionarul a sunat forțele ucrainene și le-a dat permisiunea să îi distrugă proprietatea. El spune că locuința era nouă și că a investit mulți bani în ea, dar nu îi mai pasă.

'I felt disgusted.'



Businessman Andrey Stavnitser’s house West of Kyiv was taken by Russian troops & Stavnitser saw from the webcams that Russians were deploying equipment from there. So he gave the location coordinates to the Ukraine military and ordered them to 'bomb' his home pic.twitter.com/bwl7ESIJAK— Good Morning Britain (@GMB) April 18, 2022