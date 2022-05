Antonio Guterres propune încetarea luptelor în Ucraina, timp de câteva zile, pentru a ajuta civilii și a forma mai multe coridoare umanitare, mai ales în zonele puternic afectate de război, precum Mariupol, Herson, Doneţk şi Lugansk

I am calling for an Orthodox Holy Week humanitarian pause to the war in Ukraine.

I urge all parties – and all champions of peace around the world -- to join my Easter appeal.

Save lives.

Stop the bloodshed and destruction.

Open a window for dialogue and peace. pic.twitter.com/drEWHcExnl— António Guterres (@antonioguterres) April 19, 2022