Aliaţii au convenit, de asemenea, asupra necesităţii „creşterii izolării internaţionale a Moscovei", a spus guvernul într-un comunicat. Anunţul italian a fost confirmat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter: "Vom înăspri din nou sancţiunile împotriva Rusiei".

Această poziţie a fost luată în cadrul unei întâlniri virtuale dedicată ofensivei ruse din Ucraina între preşedintele american, Joe Biden, şi principalii aliaţi ai Statelor Unite, într-un moment în care Moscova a dezlănţuit în Donbas o nouă fază a atacului său.

Videoconferinţa i-a reunit pe liderii francezi Emmanuel Macron, britanicul Boris Johnson, germanul Olaf Scholz, românul Klaus Iohannis, polonezul Andrzej Duda, italianul Mario Draghi, canadianul Justin Trudeau şi japonezul Fumio Kishida.

La discuţii au participat şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, precum şi preşedinţii Comisiei Europene şi ai Consiliului European, Ursula von der Leyen şi Charles Michel.

Într-un comunicat, Jens Stoltenberg a confirmat, de asemenea, că participanţii au convenit "cu privire la importanţa de a face Moscova să plătească şi mai mult" pentru invazia sa în Ucraina.

În plus, potrivit guvernului italian, „angajamentul comun de a diversifica sursele de energie, reducând astfel dependenţa de livrările ruseşti a fost reafirmat" în cadrul acestei videoconferinţe.

Potrivit preşedinţiei franceze, occidentalii sunt hotărâţi să "îşi întărească sprijinul pentru Ucraina în toate privinţele în faţa agresiunii ruse", în special prin "noi sancţiuni împotriva Rusiei dacă aceasta persistă în război".

Ei au convenit, de asemenea, asupra „necesităţii de a ne convinge partenerii noştri, din ţările din afara G7 şi UE, că această criză ameninţă pacea şi securitatea internaţională şi nu este doar o criză regională sau interesantă decât occidentalii", a explicat Palatul Elysée, cu referire în special la China.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus că participanţii au discutat despre „eforturile lor coordonate de a continua să provoace costuri economice semnificative, astfel încât Rusia să fie trasă la răspundere" pentru acţiunile sale.

Această întâlnire virtuală a avut loc în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a început luni o ofensivă majoră în estul Ucrainei, un nou obiectiv strategic pentru forţele ruse, după retragerea acestora din regiunea Kiev. O parte din acest teritoriu ucrainean era deja în mâinile forţelor separatiste pro-ruse din 2014, reaminteşte AFP. AGERPRES.

World leaders firmly stand together in support of Ukraine.

We will further tighten our sanctions against Russia and step up financial and security assistance for Ukraine.

