Delegaţia oficială a președinților este formată din preşedintele polonez Andrzej Duda, preşedintele lituanian Gitanas Nausėda, preşedintele leton Egils Levits şi preşedintele eston Alar Karis.

„Preşedinţii Poloniei, Lituaniei, Letoniei şi Estoniei în drum spre Kiev pentru a arăta sprijin Ucrainei şi preşedintelui Zelenski”, a transmis pe contul de Twitter consilierul preşedintelui polonez Andrzej Duda, Jakub Kumoch.

În candrul întâlnirii liderilor celor 5 țări se va discuta despre acordarea de ajutor civililor şi soldaților ucraineni şi investigarea presupuselor crime de război, conform biroului prezidenţial al Estoniei.

Preşedintele Karis se va întoarce în Estonia joi, a anunţat biroul său prezidenţial într-un comunicat. Vizita celor 4 vine la doar câteva zile după ce premierul britanic Boris Johnson a efectuat o vizită la Kiev și s-a întâlnit cu Zelenski.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to 🇺🇦 people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R— Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022