Kadîrov a declarat, pe pagina sa de Telegram, că peste 1.000 de puşcaşi marini ucraineni s-au predat în oraşul-port Mariupol, aflat sub asediu. Miercuri dimineața, rușii continuau să atace uzina metalurgică Azovstal şi portul, scrie Adevărul.

Marţi, televiziunea rusă a difuzat imagini cu ceea ce se presupune că erau puşcaşi marini care se predau la uzina siderurgică Illich Iron and Steel Works din Mariupol, mulţi dintre ei fiind răniţi.

Într-o altă postare de pe Telegram, publicată luni, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a declarat că o ofensivă a forțelor rusești nu va avea loc doar asupra portului asediat Mariupol, ci și asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Ramzan Kadyrov posts another video purportedly from Mariupol where the last-standing Ukrainian troops are holding out. Lots of grenades down stairways & holes, lots of appeals to Allah, but not much else. Chechnya’s dictator has 26 times claimed the city’s imminent fall. pic.twitter.com/kNHYnnB1Mw