Nokia și-a anunțat retragerea din Rusia printr-un comunicat de presă.

„Încă din primele zile ale invaziei Ucrainei de către Nokia, a fost clar că era imposibil să ne continuăm prezența în Rusia. În ultimele săptămâni, am suspendat livrările, am oprit noi afaceri și am relocat activitățile noastre limitate de cercetare în afara Rusiei. Acum putem anunța retragerea de pe piața rusă”, a spus compania.