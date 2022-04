Atacurile ruse rămân concentrate asupra pozițiilor ucrainene de lângă Donețk și Lugansk, cu lupte care continuă în proximitatea orașelor Herson și Nikolaev (Mikolaiv) și o nouă ofensivă asupra orașului Kramatorsk.

Serviciile de informații militare britanice au transmis că forțele moscovite continuă să se retragă din Belarus pentru a se redesfășura în susținerea operațiunilor din estul Ucrainei.

Ministrul forțelor armate James Heappey a declarat marți că toate operațiunile vor fi pe masă pentru un răspuns la orice utilizare de arme chimice de către Rusia în Ucraina.

Marea Britanie încearcă să verifice informaţii despre eventuala utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forţele ruse la Mariupol, un oraş-port strategic aflat sub asediu de mai bine de o lună, a anunţat luni şefa diplomaţiei de la Londra, Liz Truss.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022