Primarul Vadim Boicenko a precizat, într-o discuție telefonică cu Associated Press, că bilanţul deceselor ar putea depăşi 20.000.

In tentativa de a ascunde carnagiul, rușii au blocat convoaiele umanitare către Mariupol, mai spune primarul orașului.

Boicenko a vorbit şi despre afirmaţii ale oficialilor ucraineni că armata rusă a adus echipamente mobile de incinerare pentru a scăpa de cadavrele victimelor asediului: „Au venit crematorii mobile sub formă de camioane”, a declarat el, potrivit g4media.ro.

Primarul a mai afirmat că soldaţii ruşi au dus multe cadavre la un centru comercial unde există depozite şi frigidere.

Ieri, președintele Volodimir Zelenski, a spus că în Mariupol zeci de mii de oameni au murit în urma bombardamentelor și că atacurile continuă în acest oraș port distrus aproape în totalitate. Bilanțul real al victimelor este, însă, necunoscut.

Mikhail Podolyak, consilier al Președintelui Ucrainei, a publicat, pe Twitter, un videoclip tragic care arată doar o mică parte din tragedia din Mariupol și a cerut ajutor de la comunitatea internațională.

