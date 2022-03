Imaginile publicate pe Twitter arată dezastrul lăsat în urmă de proiectilul care a lovit centrul comercial Retroville din nord-vestul Kievului.

Șase cadavre au fost găsite printre ruine, iar cautările continuă. Centrul comercial Retroville se află la circa 15 minute de mers față de centrul Kievului.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW