Jamala, despre fuga din Ucraina

Zilele trecute, Jamala a urcat pe scena de la Arena Națională, în cadrul evenimentului We Are One, unde a cântat pentru țara ei. În cadrul celui mare concert umanitar din România s-au strâns bani pentru refugiații care au trecut granița țării noastre, iar artista ucraineancă nu a putut sta cu mâinile în sân, mai ales că se afla deja în România și ea.

„Pe 24 februarie, soţul meu m-a trezit şi mi-a spus că a început războiul, iar Rusia ne-a atacat. În acel moment, am fost şocată. M-am simţit ca într-un coşmar.”, a declarat Jamala, conform life.hotnews.ro.

Mai mult de atât, câștigătoarea Eurovision 2016 a vorbit despre momentul în care soțul său a anunțat-o, în dimineața zilei de 24 februarie, că este război în Ucraina, moment în care a decis să își ia cei doi copii și să fugă din calea armelor. În timp ce se îndrepta spre graniță, o rachetă a trecut prin fața lor, dar a încercat să rămână calmă pentru cei mici.

„Eram în maşină şi am auzit un zgomot bzzzz. Am văzut (o rachetă) în faţa noastră. Eram pierdută, dar trebuia să merg înainte. A fost înfricoșător.”, a mai zis cântăreața.

