Atacul a avut loc în jurul orei 5 dimineața. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și au intervenit pentru a stinge incediul și pentru a evacua zona. În urma atacului, două persoane au murit, trei persoane au fost transportate la spital, iar alte nouă victime au primit îngrijiri pe loc.

Forțele armate ruse au atacat și în zona de vest a capitalei ucrainene, fiind lovit turnul TV din apropierea orașului Rivne. Guvernatorul regiunii Rivne, Vitalii Koval, a anunțat că turnul a fost avariat în urma atacurilor aeriene cu rachete ale armatei ruse. Momentan nu există informații despre posibile victime sau decese, însă serviciile de urgenţă intervin la faţa locului.

