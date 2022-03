Evghenii Matveev este al doilea primar ucrainean care este răpit de soldații armatei ruse. Ministrul Kuleba susține că "criminalii de război ruși" l-ar fi răpit pe Matveyev.

"Obținând un sprijin local zero, invadatorii apelează la teroare. Fac apel la toate statele și organizațiile internaționale să oprească teroarea rusă împotriva Ucrainei și a democrației", a spus ministrul.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy.