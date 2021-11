Găsită moartă într-o valiză, la doar 4 zile după nuntă

Cadavrul victimei, Dawn Walker a fost depistat duminică, într-o zonă cu vegetație bogată din satul Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia. Soțul femeii în vârstă de 45 de ani a fost imediat arestat, fiind principalul suspect al crimei. Oamenii legii la moment nu caută alți vinovați, anchetând momentan această versiune, potrivit Yorkshire Live.

„S-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă. Un băiețel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an și jumătate. Era cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o. Era prietenoasă și generoasă”, a spus un prieten apropiat al femeii.

Poliția caută persoana care a anunțat despre crimă

Detectivii poliției din West Yorkshire au deschis o anchetă penală și continuă să investigheze omorul. Aceștia caută să îl identifice pe cel care a sunat și a raportat crima.

Vecinii și prietenii femeii sunt șocați de tragedia ce a avut loc. Ei susțin că Dawn și soțul ei erau un cuplu perfect și se iubeau extrem de mult, erau foarte fericiți că s-au căsătorit, deoarece au planificat marele eveniment de mai bine de un an.

