Mişcările şiite Hezbollah şi Amal au organizat astăzi un protest privind modul în care se derulează ancheta în cazul exploziei masive produse în 2020 în zona portuară din Beirut. În urma acestei manifestații, protestarii au deschis focuri de armă, moment în care armata libanează a fost nevoită să intervină pentru a împiedica victime în rândul civililor și de a calma situația.

Din ultimele informații, în timpul confruntărilor militare dintre cele două tabere, cel puțin 5 persoane au fost omorâte iar alte zeci de persoane au fost rănite.

Ciocnirile violente dintre armata și militanți au avut loc în zonele Tayouneh şi Badaro, la periferia sudică a oraşului Beirut. Bilanţul final al victimelor va fi stabilit după ce situația se va ameliora. Premierul Najib Mikati s-a adresat cu un îndemn către populație de a fi calmi şi a denunţat tentativele de a provoca violenţe în Liban.

Între timp, armata libaneză a preluat pozițiile și a comunicat că va împușca orice persoană înarmată ce se află în zonele în care au loc confruntările. Aceștia au cerut oamenilor insistent să elibereze cât mai repede posibil străzile pe care au loc incidentele violente.

More of the clashes taking place today in #Beirut after #Hezbollah & #Amal called for a protest against judge #TarekBitar #Lebanon #لبنان_إنهار pic.twitter.com/xdgSVmfCXH