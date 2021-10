Cu toții ne-am obișnuit să vedem sau cunoaștem din filme că stewardesele au o îmbrăcăminte elegantă, cu eșarfe clasice și tocuri, fuste și sacouri. Culorile uniformelor, în mare parte, sunt repezentative companiei aeriene.

Însă mereu există loc pentru schimbări și îmbunătățiri. O companie aeriană din Ucraina a luat o decizie îndrăzneață de a modifica piesele vestimentare ale stewardeselor și de a introduce un alt stil, mult mai comod și mai colorat.

De acum, stewardesele vor avea uniforma compusă din pantaloni și sacou în nuanțe de portocaliu, cu tricou alb și vor purta pantofi sport albi. Iar pentru ca ținuta să nu își piardă din eleganță, costumul este completat cu o eșarfă din mătase.

Ținutele noi vor fi cusute de creatori locali. Această decizie a fost luată după ce compania a efectuat un sondaj între membrii echipajului de bord pentru a le afla părerea despre uniforme. Noua ținută va fi lansată oficial pe 22 octombrie.

Ukrainian SkyUp Airlines has decided to put an end to heels, pencil skirts and tight shirts after collecting feedback from flight attendants about their uniforms https://t.co/aEbnIa4mkE pic.twitter.com/eVsIxx8IHR