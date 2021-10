Rulouri de sârmă ghimpată sunt desfăşurate într-o secţiune a frontierei din apropierea oraşului balnear Druskininkai, a anunţat miercuri guvernul lituanian. Lucrări pregătitoare erau de asemenea în desfăşurare în alte secţiuni, conform aceleiaşi surse.

După instalarea barierei, un gard cu înălţimea de aproximativ 4 metri întărit cu sârmă ghimpată urmează să fie ridicat ca un al doilea factor de descurajare spre sfârşitul anului. Construcţia este programată să fie finalizată în 2022 şi va costa aproximativ 152 de milioane de euro.

Şi în ţara învecinată Letonia se lucrează la construirea unui gard de-a lungul frontierei cu Belarus. Ca o soluţie rapidă, peste 37 de kilometri de role de sârmă ghimpată urmează să fie desfăşurate în diferite secţiuni ale frontierei. Potrivit informaţiilor difuzate de un post de radio leton, până acum au fost acoperiţi 1,7 kilometri.

Guvernele de la Vilnius şi Riga acuză Belarusul că acordă asistenţă refugiaţilor din zonele de război pentru a ajunge la frontiera externă a UE şi creează astfel o criză migraţională.

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a avertizat UE la sfârşitul lunii mai că ţara sa nu va mai împiedica migranţii să ajungă în UE ca represalii pentru întărirea sancţiunilor occidentale impuse regimului de la Minsk.

Lituania, Letonia şi Polonia se confruntă în prezent la graniţele lor cu un aflux de imigranţi ilegali provenind din Orientul Mijlociu. Toate cele trei ţări au declarat stare de urgenţă la graniţă, potrivit Agerpres.

