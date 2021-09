Solista grupei Baccara, Maria Mendiola, a decedat

Trista veste a fost anunțată de colega de trupă a interpretei, Cristina Sevilla.

„Draga mea Maria, o artistă minunată, dar mai presus de toate prietena mea, ne-a părăsit azi. Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru dragostea pe care am primit-o din partea ta ” , a scris pe pagina sa de Instagram, Cristina Sevilla.

În anul 1977, Maria Mendiola împreună cu Mayte Mateos au format cunoscută trupă Baccara. Solistele au cântat piese celbere precum „Yes Sir, I Can Boogie”, „Don't Leave Me This Way” sau „Sorry I'm a Lady”.

Două versiuni ale trupei Baccara

La jumătatea anilor '80, Mendiola și Matei au decis să înceteze colaborarea și să o ia fiecare pe drumuri diferite. Artistele au lansat două versiuni ale trupei - Baccara și New Baccara - au înregistrat piese și au susținut concerte separate.

Citeste si: Un bărbat a decedat după ce 43 de spitale au refuzat să îl interneze

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Colaborarea lui Mendiola cu Marisa Pérez a fost cea mai de succes, cu piese precum „Touch Me”, „Fantasy Boy” și „Call Me Up”.