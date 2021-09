Keula Nidreia Pereira Semedo este o atletă nevăzătoare din Insulele Capului Verde. Aceasta a participat la Jocurile Paralimpice de la Tokyo împreună cu Manuel Antonio Vaz de Veiga, ghidul său în cadrul probei de 200 metri.

Echipa celor doi a ajuns ultima la linia de finish și s-au clasat pe ultimul loc în cadrul acestei probe. Însă bărbatul era preocupat de cu totul altceva în acele momente.

La doar câteva secunde după finisarea probei, Keula a avut partea de cel mai emoționant moment din viața sa. Manuel, ghidul acesteia a cerut-o în căsătorie în fața tuturor. Bărbatul îngenuncheat pe pista de alergare şi a cerut-o de soție pe Keula, iar tânăra spus imediat „Da”.

Îndrăgostiții au fost aplaudaţi de ceilalţi sportivi, Jocurile Paralimpice desfășurându-se fără spectatori în acest an.

💍He *the guide* put a ring on it 💍



💕Guide proposed to 🇨🇻 Cape Verde Para athlete after the 200m T11 heats.

👰🏾‍♀️ + 🤵🏾‍♂️ Keula Nidreia Pereira Semedo & Manuel Antonio Vaz de Veiga #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020

pic.twitter.com/f6a7aXxXGL