Într-un clip postat pe Twitter de Jack Royer, prezentator în cadrul WIAT-TV, un canal de ştiri al televiziunii din New Orleans, se poate vedea amploarea pagubelor provocate de uragan acestei clădirii în care muzicianul a locuit şi a făcut primii paşi în muzică.

Clădirea, din care a rămas un morman de moloz şi care a fost asociată istoriei muzicii jazz, a fost sediul croitoriei şi reşedinţei familiei Karnofsky, care a construit-o în 1913, potrivit surselor. Armstrong a început să lucreze de mic pentru soţii Karnofsky, care i-au oferit în această clădire a doua lui casă. Tânărul Armstrong obişnuia să ia masa alături de familie, iar soţii Karnofsky i-au împrumutat banii cu care şi-a cumpărat prima trompetă.

În 1912, Armstrong a fost arestat în apropiere de acest loc şi trimis la aşa numita "Colored Waif's Home", o casă pentru copiii şi tinerii de culoare abandonaţi. Aici a devenit parte dintr-o trupă de muzică şi a început să cânte mai frecvent la trompetă.



Fiul familiei Karnofsky, Morris, a deschis în acest loc primul magazin de discuri jazz din New Orleans, "Morris Music", care a fost inclus în Registrul Naţional al Locurilor Istorice din Statele Unite. AGERPRES.

