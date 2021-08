"În această seară, la miezul nopţii, ora afgană, ultimele trupe americane au părăsit aeroportul din Kabul, iar ţara noastră şi-a recăpătat independenţa deplină", şi-a exprimat satisfacţia principalul purtător de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, într-un mesaj pe Twitter.

"Să-i mulţumim lui Allah" pentru acest lucru, a adăugat el.

Pentagonul a anunţat plecarea ultimului avion american de pe teritoriul afgan cu câteva minute înainte de miezul nopţii la Kabul, toate forţele americane fiind în prezent evacuate din ţară.

Jurnalişti ai AFP în oraş au auzit focuri de armă ca manifestare a bucuriei la diferite puncte de control talibane, precum şi felicitările combatanţilor la posturile de securitate din Zona Verde.

"Am făcut din nou istorie. Cei douăzeci de ani de ocupaţie a Afganistanului de către Statele Unite şi NATO s-au încheiat în această seară", a declarat pe Twitter Anas Haqqani, un responsabil al mişcării islamiste. "Sunt foarte fericit după douăzeci de ani de jihad, sacrificii şi dificultăţi, că am satisfacţia de a vedea aceste momente istorice", a adăugat el.

"Toate trupele americane au părăsit Afganistanul, suntem foarte fericiţi - puteţi auzi tirurile de sărbătoare", a spus un alt purtător de cuvânt al talibanilor, Bilal Karimi, contactat de AFP prin telefon.

Focuri de armă şi tiruri de mitralieră a răsunat încă în cursul nopţii, la 45 de minute după primul anunţ american, în timp ce trasoarele luminau cerul.

Într-un alt mesaj pe Twitter, Anas Haqqani le-a cerut combatanţilor săi să înceteze tirurile pentru a evita ca muniţia, care cade la pământ, să rănească trecătorii. AGERPRES.

