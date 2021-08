Uciderea lui Fawad Andarabi a fost relatată de agenția AP, care a notat că talibanii au mers mai întâi acasă la artist, unde au făcut percheziții și chiar au băut un ceai cu muzicianul, conform The Guardian. Ceva s-a schimbat vineri, a mărturisit fiul lui Andarabi, Jawad, care vrea acum dreptate pentru părintele său. Un consiliu local al talibanilor a promis că-l va pedepsi pe călău.

Fawad Andarabi cânta la ghichak, un fel de lăută cu arcuș, iar cântecele sale erau despre locul său de naștere și despre poporul afgan. Interpretul ar fi fost târât afară din casa sa și împușcat de talibani.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că investighează incidentul, după ce fostul ministru de Interne, Masoud Andarabi, a declarat că Fawad Andarabi a fost „ucis cu brutalitate” de talibani.

Pajhwok, cea mai mare agenție de știri din Afghanistan, a informat că talibanii au interzis difuzarea de muzică și vocile femeiești la radio și televizor în provincia Kandahar.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH