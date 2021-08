Bărbatul era în așteptarea metroului într-o stație din Bronx. La un moment dat, acesta și-a pierdut cunoștința și a căzut de pe peron pe șinele metroului.

În același moment, un polițist al forțelor NYPD, martor al incidentului, a reacționat prompt și a sărit pe șinele metroului, încercând grăbit să îl scoată pe bărbat înainte ca trenul să ajungă în stație.

În ajutorul polițistului a sărit și un alt tânăr aflat pe peron, iar cei doi au reușit să îl salveze pe bărbat chiar în ultimul moment. Și ceilalți călători l-au ajutat pe polițist să revină pe peron. Momentul a fost aplaudat furtunos de către cei prezenți și cu toții au fost ușurați că au scăpat nevătămați.

NYPD a postat pe pagina lor de Twitter înregistrarea de pe o cameră de supraveghere cu întreg momentul, menționând că polițistul a dat dovadă de un act de curaj nemaipomenit. ”Polițiștii din NYPD îi ajută pe newyorkezi cu orice preț!”, au scris reprezentanții instituției.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!



When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ