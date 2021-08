Şoferul autobuzului care a explodat a declatat că la bord se aflau 35 de pasageri. Autobuzul a explodat în momentul în care acesta se afla într-o stație, în apropierea unui centru comercial.

Potrivit imaginilor video din momentul incidentului, deflagraţia a aruncat cu putere în aer acoperişul şi ferestrele autobuzului, acesta luând foc. Din înregistrarea video se poate observa cum mai mulți pasageri părăsesc în grabă autobuzul.

La moment încă nu se cunoaște din ce cauza s-a produs explozia. Prima variantă a autorităților fost o explozie de gaz, însă compania autobuzului a declarat că vehiculele sunt echipate cu motoare Diesel. Autobuzul ar fi fost supus unei revizii de curând, pe 6 august.

Autoritățile din Rusia au pornit o anchetă și au deschis un dosar penal pentru a fixa toate circumstanțele în care a avut loc explozia.

″Până în prezent, nu există niciun indiciu că ar putea fi vorba de un atac terorist″⁣, a declarat viceguvernatorul regiunii, Serghei Sokolov.

#Russia: At least 12 people were injured in explosion is believed to come from the gas at the bus stop Voronezh.



pic.twitter.com/V7wRNFLFhY