Este fiul unui kenyan, Barack Obama Sr., şi al unei americane din Kansas, Ann Dunham Stanley. A petrecut o mare parte a copilăriei în Honolulu, iar de la şase până la zece ani a trăit în Jakarta, împreună cu mama şi cu tatăl vitreg, de origine indoneziană.

După absolvirea liceului, a frecventat timp de doi ani Colegiul Occidental din Los Angeles. Apoi, s-a mutat la New York, unde a studiat ştiinţe politice la Universitatea Columbia, obţinând licenţa în 1983.

În 1985, s-a mutat în Chicago, unde a început să se implice în activităţi în folosul comunităţii, în special a celei afectată de şomaj. Potrivit https://www.barackobama.com/, aici a primit ''cea mai bună educaţie posibilă, superioară chiar şi celei de la Facultatea de Drept din Harvard''. La Harvard a fost admis în 1988.

Barack Obama, ales în funcţia de preşedinte al SUA

În 1991, a obţinut titlul de Juris Doctor magna cum laudae. Barack Obama a lucrat ca avocat specializat în apărarea drepturilor civile, înainte de a deveni membru al Senatului statului Illinois, între 1997-2004. A predat drept constituţional la Universitatea din Chicago, între 1992-2004.

După o încercare nereuşită, în 2000, în alegerile pentru Camera Reprezentanţilor a SUA, în 2003 şi-a anunţat participarea la campania electorală pentru Senatul Statelor Unite. În noiembrie 2004, a fost ales senator al Statelor Unite, cu o majoritate de 70% din voturi.

La 4 noiembrie 2008, Barack Obama a fost ales în funcţia de preşedinte al SUA, cu 365 de voturi din partea electorilor (52,9%), învingându-l pe contracandidatul său, republicanul John McCain, care a obţinut 173 de voturi (45,7%).

Premiul Nobel pentru Pace

În 2009, Comitetul Nobel i-a acordat preşedintelui Barack Obama Premiul Nobel pentru Pace: ''pentru eforturile sale extraordinare în scopul întăririi cooperării între popoare'', conform nobelprize.org.

La 4 aprilie 2011, Obama a anunţat participarea la campania electorală din 2012, pentru realegerea sa în funcţia de preşedinte. În cadrul alegerilor, desfăşurate la 6 noiembrie 2012, pentru ce de-al doilea mandat la Casa Albă, îl învinge în confruntarea electorală pe republicanul Mitt Romney. Obama a obţinut 303 voturi din partea electorilor, iar Mitt Romney 206 voturi.

Mandatele sale au fost caracterizate, printre altele, de scăderi sau scutiri de taxe; reformarea modului de a face afaceri pe Wall Street; promulgarea pachetului legislativ Affordable Care Act, cunoscut şi sub denumirea de Obamacare; normalizarea relaţiilor bilaterale ale Washingtonului cu Havana etc. Barack Obama este căsătorit din 1992 şi are două fiice.