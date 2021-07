SUA au avut "vanitatea de a crede că poate lua această ţară aflată într-o stare jalnică în 2001 şi să o transforme într-o o mică Norvegie", a exclamat joi inspectorul general special pentru reconstrucţia Afganistanului, John Sopko, într-un discurs pasional despre cauzele situaţiei 'sumbre' din Afganistan.

"Am venit în Afganistan cu ideea de a crea un guvern central puternic. A fost o eroare", a adăugat Sopko, mandatat din 2012 de Congres să urmărească utilizarea fondurilor americane în acest război.

Experţii ştiau că ţara nu era adaptată unei astfel de structuri de guvernare, dar "nimeni nu i-a ascultat", şi-a exprimat el regretul.

Generalii, care s-au succedat în Afganistan, şi-au stabilit obiective pe termen scurt pentru a putea revendica un succes la plecarea lor după doi-trei ani, în timp ce ar fi trebuit să acorde timp eforturilor de reconstrucţie, dând atenţie provocărilor logistice puse de această ţară unde doar 30% din populaţie beneficiază de electricitate 24 de ore din 24, a adăugat el.

Inspectorul general i-a acuzat pe generali că au ascuns amploarea problemelor, notează AFP.

"De fiecare dată când mergeam în ţară, militarii schimbau obiectivele pentru a fi mai uşor de revendicat un succes", a subliniat acesta. "Şi când nu au mai putut să o facă, ei au clasificat obiectivele drept secret de apărare", a adăugat el.

"Ei ştiau cât de prost funcţionează armata afgană", a continuat el. Cei care aveau acces la documente codificate drept ''secret de apărare" o ştiau de asemenea, "dar americanul mediu, contribuabilul mediu, alesul mediu, diplomatul mediu nu puteau să ştie", a mai spus el.

Potrivit lui Carter Malkasian, un fost responsabil de la Pentagon care tocmai a publicat o carte despre istoria războiului în Afganistan, "nu există nicio îndoială că noi am pierdut războiul".

Conform acestui expert, care l-a consiliat în special pe fostul şef de Stat Major Joseph Dunford, talibanii şi-au demonstrat voinţa de a lupta împotriva "invadatorilor", în timp ce armata afgană apărea ca vândută străinilor.

"Simpla prezenţă a americanilor în Afganistan ridiculiza ideea unei identităţi afgane bazate pe mândrie naţională, o lungă istorie a luptei împotriva invadatorilor şi un angajament religios de a apăra patria", scrie Malkasian în cartea sa.

"Credeam că unele lucruri erau posibile în Afganistan: să-i învingem pe talibani şi să permitem guvernului afgan să fie independent", adaugă el, exclamând: "Probabil că nu au fost!".

În plus, notează el, "poliţia şi soldaţii nu voiau să-şi rişte viaţa pentru un guvern care era corupt şi care avea tendinţa să-i neglijeze".

Un recent raport al organizaţiei Human Rights Watch subliniază că, prin faptul că nu a acordat suficientă atenţie evitării victimelor civile în timpul loviturilor aeriene sau abuzurilor comise de comandanţii de război afgani aliaţi ai occidentalilor, coaliţia şi-a înstrăinat astfel populaţia afgană.

"Tendinţa SUA de a da prioritate câştigurilor militare pe termen scurt şi nu creării de instituţii cu adevărat democratice sau protecţiei drepturilor omului a dat o lovitură mortală misiunii americane şi tuturor eforturilor de reconstrucţie din 2001", potrivit HRW.

"Ranchiuna şi neîncrederea populaţiei faţă de SUA şi faţă de guvernul afgan au permis în mare măsură talibanilor să câştige teren", subliniază organizaţia.

Potrivit lui John Sopko, SUA s-au comportat în Afganistan aşa cum au făcut-o în Irak şi aşa cum au făcut-o şi în Vietnam.

"Nu daţi crezare generalilor, ambasadorilor sau responsabililor administraţiei când vă spun: nu o vom mai face!", a insistat inspectorul general.

"Este exact ceea ce noi am spus după Vietnam: nu o vom mai face. Şi, surpriză, am făcut-o în Irak. Am făcut-o în Afganistan. Şi o vom mai face", a conchis el. AGERPRES.