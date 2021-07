Cutremurul a avut loc la ora locală 22:15 (06:15 GMT, joi), la o adâncime de 35 de kilometri, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Centrul Național de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru regiunile din sudul statului Alaska și zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass.

Cutremurul a fost estimat de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) la o magnitudine de 8 pe scara Richter, cu o adâncime de 10 kilometri.

După acest cutremur, au mai urmat alte două, cu o magnitudine de 6,2 și 5,6 pe scara Richter, notează CNN. Autoritățile insulei Kodiak au îndemnat populația să se mute pe un teren mai înalt.

„Pe baza tuturor datelor disponibile, este posibil ca un tsunami să fi fost generat de acest cutremur. Acesta ar putea fi distructiv pentru zonele de coastă chiar departe de epicentrul”, a transmis Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific (PTWC), relatează USA Today.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1