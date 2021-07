Întregul incident s-a întâmplat într-o parte a sitului Bayer. Potrivit autorităților locale, acolo sunt incinerate deșeurile. Până la moment nu au fost stabilite cauzele exploziei.

“Locuitorii ar trebui să meargă în interior și să țină ușile și ferestrele închise”, a spus operatorul Chempark Currenta.

Agenția de protecție civilă a Germaniei a avertizat cu privire la „pericolul extrem”. Locuitorii din jurul uzinei au intrat în panică din cauza fumului dens și mirosului. Imaginile video au ajuns pe diferite rețele de socializare.

EXTREME DANGER as a huge explosion is reported at the Bayer chemical plant in the German city of Leverkusen. Video emerging online shows plumes of (potentially poisonous) smoke rising from the building as nearby residents have been ordered to shut windows and doors immediately. pic.twitter.com/iVORzbY2Tg

