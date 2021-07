Cel mai bogat om al planetei, Jeff Bezos se pensionează. Acesta are deja în plan să călătorească spre stele, într-o capsulă construită de compania sa de rachete, Blue Origin după ce va fi la pensie. Conducerea companiei Amazon o va preda unui consilier de încredere, directorul Amazon Web Services, Andy Jassy.

Jeff Bezos se pensionează

Cel mai bogat om al planetei se va pensiona în curând. După 27 de ani de conducere a companiei Amazon, acesta cedează locul.

Pensionarul miliardar și-a pregătit și o listă cu lucruri pe care vrea să le facă după ce se va pensiona. Primul lucru în capul listei este un zbor în spațiu. În doar două săptămâni, Jeff Bezos va efectua un zbor spre stele, într-o capsulă construită de compania sa de rachete, Blue Origin.

În aventura sa îl va însoți fratele său, Mark Bezos. Acesta va fi primul zbor spațial uman al programului

Cine preia conducerea Amazon

Bezos s-a pregătit pentru a transmite scaunul de director al imperiului Amazon. Locul său va fi ocupat de un consilier de încredere, directorul Amazon Web Services, Andy Jassy.

Bezos are 57 de ani și încă are asprații mari pe care tinde să le îndeplinească. De asemenea, acesta are și o avere colosală. După ce a divorțat acum doi ani, Bezos și-a refăcut viața alături de o noua sa iubită, Lauren Sanchez, pe care o alintă la maxim.

Cine este Jeff Bezos

Afaceristul a fondat compania Amazon în anul 1994, în garajul său din Seattle. A stat la cârma companiei timp de 27 de ani. În anul 2011, veniturile Amazon au ajuns la peste $17 mld.

În anul 2017, Bloomberg l-a desemnat drept cel mai bogat om al lumii cu 99 mld. dolari. Pe 5 iulie Bezos a renunțat oficial la funcția de CEO Amazon. Bezos mai deține The Washington Post și Blue Origin.