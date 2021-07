Reptila gigantică a ieșit dintr-un râu ce se află în apropierea localității. Din clipul video se poate observa cum crocodilul se plimbă încet pe străzile localității, îndreptându-se spre una dintre case.

Un câine se repezește să abordeze reptila, însă la scurt timp renunță și se depărtează de animal. Crocodilul nici măcar nu i-a acordat atenție, iar după ce mai face câtiva pași, se lasă pe burtă și deschide larg gura plină cu dinți ascuțiți. Ramu Gouda, un oficial de la administrația pădurilor, a povestit că un locuitor a anunțat autoritățile joi.

După ce au ajuns pădurarii la fața locului, au decis că cea mai optimă soluție este să îndrume reptila să se îndrepte spre râu înapoi. În cele din urmă, aceștia au reușit. Locuitorii din statul Kogilban spun că este pentru prima dată când se ciocnesc cu o astfel de situație. Există câteva motive pentru care crocodilii își părăsesc mediul de trai.

"Atacă vitele doar dacă sunt lângă mal sau ies să facă o baie de soare, pentru că sunt vietăți cu sânge rece", spune Ramu Gouda.

Oficialul spune că astfel de situații nu se întâlnesc atât de des, însă chiar și rar, acestea pot avea urmări grave deoarece crocodilii sunt animale răpitoare și pot ataca oamenii. În decembrie 2020, un băiat de 10 ani care ducea vitele la păscut în districtul Raichur, a fost atacat și ucis de un crocodil pe malul râului Krishna. Victima era însoțită de alți șase copii.

#WATCH Karnataka | A crocodile found strolling through Kogilban village in Dandeli. Later, forest officials rescued the crocodile & released it into the river. pic.twitter.com/2DDk7JuOB8