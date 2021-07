Vladimir Putin, reacții adverse după vaccin

Președintele Rusiei a dezvăluit recent că în luna martie s-a vaccinat cu serul Sputnik V. În momentul vaccinării, liderul rus a evitat să menționeze cu ce vaccin s-a imunizat. Putin susține că Sputnik V este cel mai bun vaccin, și, în plus, a menționat că toată armata a fost vaccinată cu serum rusesc.

„După prima doză nu am simțit nimic, doar o mică inflamare a brațului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura și aveam 37,2 C. Când m-am trezit, aveam 36,6. După câteva zile, mi-au analizat sângele și au găsit un nivel ridicat de anticorpi.”, a povestit președintele rus.

Vladimir Putin a mai spus că aproximativ 10% se îmbolnăvesc după ce se vaccinează, însă le trece foarte ușor. Acesta a menționat că apropiați de ai său s-au infectat de Covid-19, dar s-au vindecat rapid și nu a fost nevoie să ia medicamente puternice.

Președintele Rusiei îndeamnă populația țării să se vaccineze, însă nu îi forțează pe oameni.

„Nu sprijin vaccinarea obligatorie, îmi mențin punctul de vedere. Avem patru vaccinuri făcute cu tehnică de ultimă oră, sunt sigure și eficiente, așa că sper că ezitările unora dintre cetățenii noștri vor dispărea”, a mai spus Putin, îndemnându-i pe ruși să se vaccineze.