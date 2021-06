Solinger a murit la doar o lună după ce a fost diagnosticat cu insuficienţă hepatică.

Un mesaj publicat pe pagina oficială de Instagram a formaţiei Skid Row a confirmat decesul muzicianului. „Am aflat cu tristeţe vestea despre fratele nostru, Johnny Solinger. Suntem alături de familia, prietenii şi fanii lui'', se arată în mesajul semnat de ceilalţi membri ai trupei, Rachel Bolan, ZP Theart, Dave Sabo, Rob Hammersmith şi Scotti Hill.

Soţia muzicianului, Paula Solinger, a scris pe Facebook: „Johnny a murit. În timp ce îl ţineam de mână. S-a stins în pace. Vă mulţumesc tuturor".

După diagnosticul primit luna trecută, cântăreţul a creat o pagină pe platforma de colectare de fonduri GoFundMe pentru acoperirea costurilor tratamentului. „Cu durere în suflet trebuie să înştiinţez pe toată lumea ce se întâmplă cu mine şi cu sănătatea mea. În ultima lună am fost internat. Am fost diagnosticat cu insuficienţă hepatică. Iar prognosticul nu este prea bun. Ca majoritatea muzicienilor, nu am asigurare de sănătate şi este foarte dificil să primesc îngrijiri adecvate fără aceasta", a scris Johnny Solinger.

Peste 16.000 de dolari au fost strânşi prin intermediul platformei GoFundMe pentru Johnny Solinger, sumă ce va fi utilizată acum pentru acoperirea costurilor înmormântării, potrivit AGERPRES.

Solinger s-a alăturat trupei Skid Row în 1999, înlocuindu-l pe solistul Sebastian Bach, iar vocea lui figurează pe albumele ''Thickskin'' (2003), ''Revolutions Per Minute (2006)'', ''United World Rebellion: Chapter One (2013)'' şi ''Rise of the Damnation Army - United World Rebellion: Chapter Two (2014)''.

În 2015, Skid Row a anunţat înlocuirea lui Solinger cu Tony Harnell, cunoscut din trupa TNT.

De-a lungul carierei sale muzicale, Johnny Solinger a lansat de asemenea mai multe discuri solo.