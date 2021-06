O clădire cu 11 etaje s-a prăbuşit parţial în această dimineață în Miami, în sudul Floridei. Autoritățile desfășoară operațiunea de salvarea a victimelor care se află captive sub dărâmături.

Peste 80 de unităţi de salvare au venit la fața locului. Martorii susțin că au auzit țipetele disperate ale victimelor de sub plăcile de beton. Salvatorii încearcă din toate puterile să ajungă la persoanele care au fost prinse de dărâmăturile blocului.

Până la moment nu se cunoaște un număr fix al victimelor sau dacă există morți în urma acestui incident, însă se presupune că pierderile ar fi mari.

Autoritățile nu au oferit detalii despre cauza prăbușirii imobilului.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY