Cu o mamă columbiană şi un tată polonez, Rachel Zegler, în vârstă de 20 de ani, a fost selectată la 17 ani pentru a juca rolul Mariei în „West Side Story", de Steven Spielberg, pentru care echipa de producţie a audiat peste 30.000 de candidaţi.

Echipa a fost deosebit de impresionată de vocea tinerei, care s-a remarcat deja în numeroase producţii locale de musicaluri din New Jersey, oraşul unde s-a născut.

„Abilităţile vocale extraordinare ale lui Rachel sunt doar un aspect al talentului ei", a comentat Marc Webb, regizorul acestei noi versiuni a „Albei ca Zăpada" („Snow White and the Seven Dwarfs"), citat într-un mesaj trimis AFP de un purtător de cuvânt al Disney, potrivit Agerpres.

„Puterea, inteligenţa şi optimismul său vor deveni o parte integrantă a acestei redescoperiri a bucuriei clasicului basm Disney", a explicat cineastul, cunoscut pentru „The Amazing Spider-Man" (2012) şi „The Amazing Spider-Man: A Hero's Fate" (2014).

Citeste si: Un fost producător de film condamnat la 23 de ani de carceră pentru...

Producţia filmului va începe în 2022, a precizat Disney. „Snow White and the Seven Dwarfs" este o adaptare a unei poveşti a fraţilor Grimm, doi lingvişti germani care au publicat prima versiune în 1812.

Alegerea unei actriţe metise pentru a o interpreta pe cea care a fost, în 1937, prima eroină a unui film Disney, este un nou semn de deschidere din partea studioului, mult timp acuzat că a ales în special personaje principale albe în producţiile sale.

Cvasi-necunoscută publicului larg, Rachel Zegler va avea unul dintre cele mai mediatizate debuturi în carieră din istorie - pe lângă apariţiile din „Snow White" şi „West Side Story", actriţa urmând să joace şi în „Shazam! Fury of the Gods", continuarea de la „Shazam!", aşteptată pentru 2023.