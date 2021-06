Ronaldinho și-a lansat prima piesă

A trecut mai bine de un an de la arestul fotbalistului și acum Ronaldinho revine cu o bombă. S-a lansat oficial în industria muzicii. În urmă cu mai multe luni acesta a anunțat alături de câțiva prieteni, înființarea trupei „Tropa do Bruxo”. În scurt timp trupa și-a lansat și prima lor piesă, „O Segredo do Feijao”. M elodia are un ritm clasic sud-american de samba, foarte veselă și dansantă.

Ronaldinho, încântat de noul hobby

„O samba bună nu are secrete” a transmis Ronaldinho pe Instagram atunci când a făcut anunțul despre lansarea piesei. Din clipul piesei se vede clar că fostul balon de aur se distrează maxim și cântă cu zâmbetul pe buze.

Ronaldo de Assis Moreira s-a retras din lumea fotbalului în 2018, ultima echipă la care a jucat a fost Fluminense de care s-a desparțit în vara lui 2016. FC Barcelona și AC Milan sunt marile cluburi de fotbal cu care a cunoscut gustul performanțelor fostul fotbalist. El a câștigat premiul Jucătorul Anului FIFA în 2004 și 2005.