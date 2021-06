Jason Miller, unul dintre angajații fostului președinte, a anunțat că pagina web, denumită „De la biroul lui Donald J. Trump” (eng. From the Desk of Donald J. Trump) a fost închisă permanent.

„Era doar auxiliar la eforturile noastre mai largi”, a spus Miller referindu-se la planurile lui Trump de a-și lansa propria rețea socială.

Blogul a fost numit „o călăuză a libertății” de consilierii lui Trump și ar fi urmat să fie folosit ca o modalitate a lui Trump de a reveni în atenția publicului după ce Twitter, Youtube și Facebook l-au eliminat de pe platforme în urma tentativei eșuate de insurecție din 6 ianuarie 2021.

În ultima sa zi de existență, blogul a reușit să strângă doar 1.500 de distribuiri și comentarii pe Facebook și Twitter.