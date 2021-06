India se confruntă cu un al treilea val devastator de coronavirus și, deși numărul cazurilor începe să scadă, țara se confruntă cu o creștere a numărului zilnic de decese.

Locuitorii din Uttarkashi din Uttrakhand, India, susțin acum că au văzut animalele mâncând carne umană, unele dintre ele pe jumătate arse, care provin din crematoriile ce nu mai fac față numărului mare de morți.

Oamenii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că coronavirusul se poate răspândi mai mult și prin alimentarea cu apă sau prin câinii care consumă victime ale bolii.

Președintele municipalității, Ramesh Semwal, ar fi spus că, după primirea plângerilor, oficialii au desemnat o persoană pentru a incinera corpurile pe jumătate arse, care au ajuns pe malul râului.

„În ultimele zile, numărul deceselor a crescut în zona noastră. Am aflat, de asemenea, că trupurile nu sunt arse corespunzător, așa că am îndrumat administrația să aranjeze la Kedar Ghat incinerarea corpurilor pe jumătate arse”, a declarat Ramesh, notează Mirror.

DISTURBING VISUALS of stray dogs digging & feeding on the dead bodies, on the banks of river Ganga, in Prayagraj.



Govt failed to protect their life, at least protect their dignity? This is what BJP & Godi Media doesn't want you to see and hence trying to deviate via smokescreens pic.twitter.com/Mc8VYb3sWE