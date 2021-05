Ea a anunţat acest lucru abia astăzi, printr-un tweet: „Ieri am primit prima doză de vaccin anti-COVID-19 la Muzeul de Ştiinţe din Londra. Sunt extrem de recunoscătoare tuturor celor care fac parte din campanie - vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi”.

Soţul ei, ducele de Cambridge, prinţul William, a primit prima doză săptămâna trecută şi a dezvăluit că a luptat în secret cu virusul în aprilie anul trecut.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x