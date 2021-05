Discuţia dintre cei doi a avut loc în cadrul emisiunii "The Me You Can't See: A Path Forward", difuzată de Apple TV vineri dimineaţă, în continuarea seriei de documentare realizate de Oprah Winfrey şi Harry despre sănătatea mentală.



Actorul Robin Williams, de patru ori câştigător al premiului Oscar, s-a sinucis în 2014, la vârsta de 63 de ani, acesta suferind de demenţă cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă care provoacă schimbări violente de stări de spirit şi halucinaţii, caracteristici prezente şi în bolile Parkinson şi Alzheimer.

"A fost foarte greu să separ iniţial procesul de a deplânge în privat moartea (tatălui) versus împărtăşirea durerii cu publicul. Chiar nu am avut ocazia să mă concentrez cu adevărat pe procesul de a deplânge în privat (moartea) până la un an şi jumătate după ce a tatăl meu a trecut în nefiinţă", a declarat Zak, fiul actorului Robin Williams.

„Eu nu pot să-i deplâng moartea?”

La rândul său, prinţul Harry, a cărui mamă, prinţesa Diana, a murit în 1997 în urma unui tragic accident de maşină, a declarat că "avem multă experienţă în comun atunci când vorbim despre asta ... când vezi atât de mulţi oameni din întreaga lume care deplâng moartea cuiva despre care ei cred că l-au cunoscut mai bine decât l-ai cunoscut tu, este un sentiment ciudat pentru că nu poţi să suferi singur".

"Este ca ... cum suferi tu mai mult pentru cineva care era părintele meu, iar eu nu pot să-i deplâng moartea?", a mai spus el.

Emisiunea de 90 de minute a avut drept invitaţi experţi din cadrul "The Me You Can't See" care au discutat în continuare probleme ridicate în timpul seriei de cinci părţi despre sănătatea mentală. În cadrul acestei docuserii, Harry a declarat că este "oarecum ruşinat" de felul în care s-a comportat atunci când Meghan i-a dezvăluit că a avut gânduri sinucigaşe înainte de un eveniment caritabil la Royal Albert Hall din Londra în 2019.AGERPRES.