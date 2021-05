Kevin Clark, cunoscut îndeosebi datorită rolului de baterist interpretat în filmul „School of Rock”, a murit la 32 de ani în urma unui accident rutier.

Artistul mergea cu bicicleta prin Chicago și a fost lovit de o mașină, a confirmat Poliția într-un comunicat, potrivit BBC. Sora vedetei a declarat în presa internațională că fratele său se deplasa spre casă la momentul producerii tragediei. Jack Black, colegul său de breaslă, a spus că este „cu inima frântă” după ce a auzit știrea, în timp ce actrița Miranda Cosgrove a mărturisit că este „uluită și întristată”.

„Biciclistul a fost identificat ca un bărbat în vârstă de 32 de ani. A fost declarat mort la Illinois Masonic la 2:04. Nu a fost stabilit vinovatul. Accidentul este investigat de detectivi”, se arată în document.

Comedia „School of Rock″⁣ din 2003, cu Jack Black în rol principal, a fost singurul film în care a jucat Clark. Muzicianul a reluat legătura cu Black în 2018, cu ocazia unei reuniuni a „School of Rock”. Mama lui Clark a spus pentru Chicago Sun Times că băiatul ei a devenit pasionat de percuție la vârsta de trei ani, „bătând în oale și tigăi în subsol”. El a cântat în formații locale și a predat muzică la una dintre școlile „School of Rock” din Libertyville, Illinois.