Ceremonia a fost organizată la Microsoft Theatre din Los Angeles şi a fost prezentată de Nick Jonas.

Starul canadian The Weeknd a fost recompensat cu 10 trofee pentru albumul său „After Hours" şi single-lul „Blinding Lights".

Pe lângă trofeul „Top Artist", The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye, a câştigat, printre altele, premii la categoriile „Top Hot 100 Artist", „Top Hot 100 Song" şi „Top Male Artist".

În discursul de acceptare a marelui trofeu, pe care l-a câştigat în faţa artiştilor Drake, Juice Wrld, Pop Smoke şi Taylor Swift, The Weeknd a declarat în faţa unui public prezent la ceremonie purtând măşti: „Nu iau asta de-a gata. Mulţumesc!".

Rapperul Pop Smoke, care a fost împuşcat mortal la Los Angeles la vârsta de 20 de ani, a câştigat la categoria „Top Billboard 200 Album" pentru albumul său de debut „Shoot For The Stars, Aim For The Moon". Mama sa, Audrey Jackson, a acceptat premiul în numele fiului ei şi a adus un omagiu unui „luptător".

Grupul k-pop BTS a câştigat premiul pentru cel mai bine vândută melodie cu „Dynamite", Bad Bunny a fost numit „Top Latin artist", iar DaBaby a obţinut trofeul „Top Rap Song" pentru „Rockstar", realizată în colaborare cu Roddy Ricch.

Machine Gun Kelly a fost recompensat cu premiul „Top Rock Artist" şi a sărutat-o pe iubita sa, actriţa Megan Fox, înainte de a accepta trofeul.

Cântăreţul canadian Drake, care a primit trofeul „Artistul deceniului", a apărut pe scenă alături de fiul lui, Adonis, în vârstă de 3 ani, de mama lui, Sandi Graham, de tatăl lui, Dennis Graham, şi de câţiva prieteni.

„Adevărul este că nu mă pricep să primesc complimente... Sunt conştient de muzica mea şi chiar dacă fac o treabă bună, mă întreb mereu cum aş fi putut să o fac mai bine", a declarat Drake în discursul de acceptare a premiului, citat de Agerpres.

Unele dintre reprezentaţii au avut loc live, în timp ce altele au fost înregistrate. Pe scenă au apărut artişti precum Alicia Keys, H.E.R., Migos şi The Weeknd, în timp ce grupul BTS a transmis prezentarea noului single, „Butter", din Coreea de Sud.

Jonas Brothers au încheiat spectacolul cu o interpretare a pieselor lor „Leave Before You Love Me", „Sucker" şi „Only Human".