Acel tigru bengalez în vârstă de nouă luni, denumit India, a fost recuperat de la soţia proprietarului său, un tânăr de 26 de ani care a fost văzut în timp ce îl urca într-un automobil. Felina aflată în libertate, echipată cu o zgardă, a fost văzută duminica trecută rătăcind pe străzile unui cartier al oraşului şi a fost filmată de unii dintre locuitori, uimiţi să vadă un tigru în proximitatea grădinilor lor.

Animalul a fost recuperat de soţia proprietarului, care a fost de acord să predea tigrul poliţiei, a explicat sâmbătă seară Ron Borza, de la poliţia din Houston, într-o conferinţă de presă. El nu a precizat locul în care felina a stat de la dispariţia sa, subliniind că soţia proprietarului "ştia constant unde se află tigrul".

India este "într-o stare foarte bună de sănătate" şi va transferată la un adăpost pentru animale de lângă Dallas, a declarat poliţistul menţionat. În Houston, spre deosebire de unele comitate din jur, deţinerea unui astfel de animal sălbatic nu este autorizată.

„Nu ar trebui să aveţi un astfel de animal în casele voastre", a explicat Ron Borza. „Acest tigru are doar nouă luni şi cântăreşte deja 80 de kilograme, iar ca adult poate ajunge până la 270 de kilograme, are încă gheare şi poate face multe daune", a adăugat el.

Cu toate acestea, în statul Texas există un număr semnificativ de tigri crescuţi în captivitate. Legea statului permite deţinerea unui astfel de animal, cu condiţia să fie înregistrat şi să fie ţinut închis, în condiţii de siguranţă. În 2014, WWF a estimat că aproape 5.000 de tigri trăiau în captivitate în Statele Unite, un număr mai mare decât populaţia de tigri sălbatici la nivel mondial.

