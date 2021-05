În emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert'', ea a descris tehnicile care i-au fost de folos pentru a scăpa din acele „văi'', printre acestea numărându-se „oprirea zgomotului'', respectarea unui program şi timpul petrecut alături de cei dragi.

Referindu-se la comentariile anterioare ale lui Michelle Obama cu privire la „depresia de nivel redus'' cu care aceasta s-a confruntat, Colbert a întrebat-o cum a reuşit să facă faţă acestei probleme „foarte frecventă în general, dar mai ales anul acesta''.

Depresia „face parte din viaţă'', a răspuns Obama. „Nimeni nu trăieşte în euforie. Şi cred că este important ca tinerii să ştie acest lucru. Nu, nu vă veţi simţi minunat tot timpul. Sunt momente din viaţa noastră, în special în toiul unei pandemii şi a tulburărilor rasiale, când vă veţi resimţi, aşa că acordaţi-vă o pauză'', a adăugat ea.

„La 57 de ani, ştiu că acest lucru este adevărat. Pe parcursul vieţii adulte, îţi dezvolţi propriile instrumente şi, în cazul meu, acestea sunt oprirea zgomotului care este supărător'', a adăugat fosta primă doamnă.

„Ştiu că nu pot continua să citesc toate fluxurile care îmi alimentează anxietatea şi iau o pauză de la aceasta. Am făcut acest lucru ca primă doamnă. Erau momente în care pur şi simplu nu am putut auzi veştile despre ţara pe care am servit-o. Pentru că sunt conştientă că ştirile nu reflectă în totalitate ceea ce este ţara'', a spus Obama.

„Mă retrag. Mă înconjur de lucruri care mă fac să simt bine: familie, prieteni, plimbări, mişcare. Aşadar, când vorbesc cu copiii mei despre acest lucru, încerc să-i îndemn să înţeleagă că văile sunt temporare, la fel şi culmile'', a explicat Michelle Obama adăugând despre copiii săi că „trebuie să fie pregătiţi să se descurce'' atât cu stările pozitive, cât şi cu cele negative.

Colbert a menţionat că lucrurile care îl fac să se simtă mai bine uneori necesită mai mult efort decât atunci când se simte deprimat, iar Michelle Obama a admis că este nevoie de efort pentru a rezista.

„Faptul de a avea un program, chiar şi în carantină, a fost ceva ce am făcut. În fiecare zi, m-am trezit, am făcut duş, am făcut mişcare, m-am îmbrăcat'', a spus ea adăugând că „nu a trecut o zi în care să nu fac acest lucru, pentru că doar acţiunea te scoate din depresie”.

„Constat că, dacă îmi petrec întreaga zi într-o dispoziţie proastă, până la stingerea luminilor în pat, a doua zi mă voi simţi la fel'', a precizat ea. „Dar dacă mă scol şi fac duş... ceva s-ar putea petrece pe parcurs care să mă ducă într-adevăr într-un loc pozitiv. Aşa că încerc să lupt cu tendinţa de a mă complace în starea mea negativă'', a spus soţia fostului preşedinte Barack Obama, potrivit Agerpres.

Interviul realizat de Colbert nu a fost însă dominat de o atmosferă negativă. Fosta primă doamnă a povestit că ea şi Sasha, una dintre cele două fiice ale cuplului Obama, preferă o „oarecare frivolitate'' în ceea ce priveşte alegerea filmelor. Între timp, soţul ei şi a doua fiică a lor, Malia, („savanta în filme'', cum a descris-o Michelle Obama) preferă să facă alegeri „triste'' în serile petrecute în familie în faţa televizorului. „Gustul lui Barack în materie de filme este 'toată lumea este tristă şi apoi moare' '', a spus Obama.

Michelle Obama a mai discutat anterior despre experienţele sale personale cu depresia. În august 2020, în cadrul emisiunii „The Michelle Obama Podcast'' de pe Spotify, a vorbit despre modul în care starea ei emoţională a fost afectată de pandemie şi tulburările rasiale din Statele Unite, în special evenimentele care au avut loc ca răspuns la moartea lui George Floyd.

„Mă trezesc în miez de noapte pentru că îmi fac griji în legătură cu ceva sau simt o greutate”, a spus fosta primă doamnă în emisiunea sa, anul trecut.

„Încerc să mă antrenez, deşi au existat perioade pe parcursul acestei carantine când nu am putut să fac nimic'', a mărturisit ea anul trecut.