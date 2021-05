Cantautorul şi producătorul muzical în vârstă de 76 de ani a insistat că celebra trupă de succes va lansa ''cu siguranţă'' noi melodii în 2021, după 40 de ani de la lansarea albumului ''The Visitors'', în 1981.

„Va fi muzică nouă anul acesta, asta este clar, nu mai este vorba despre o posibilitate, se va întâmpla'', a spus Bjorn Ulvaeus într-un interviu acordat The Herald Sun.

Ulvaeus, care a făcut parte din grupul suedez de muzică pop alături de Benny Andersson, Agnetha Faltskog şi Anni-Frid Lyngstad, a dezvăluit de asemenea că trupa s-a întors în studio pentru a înregistra piese noi.

„Suntem prieteni foarte, foarte buni. Noi patru ne aflăm în studio pentru prima dată în ultimii 40 de ani'', a spus el.

„Este greu de descris, dar există legături foarte, foarte puternice între noi'', a adăugat muzicianul, citat de Agerpres.

Vestea vine după ce ABBA a confirmat în 2018 că intenţionează să înregistreze piese noi pentru prima dată în ultimii 35 de ani. În prezent, cei patru lasă să se înţeleagă faptul că au mai multe melodii decât fusese plănuit iniţial.

ABBA a fost nevoită să întârzie lansările noilor piese - printre care se numără mult-aşteptatele „I Still Have Faith In You'' şi „Don't Shut Me Down'' - precum şi turneul lor de holograme intitulat „ABBAtar'', din cauza pandemiei de COVID-19.