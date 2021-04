Anglia se redeschide după ce luni întregi țara a fost într-un lockdown total. Datorită scăderii numărului de cazuri de COVID-19 a fost posibilă această decizie. De astăzi, puburile, restaurantele, saloanele, sălile de sport și magazinele se vor redeschide, iar britanicii abia așteaptă să se bucure de libertate.

„De fiecare dată când am avut un blocaj și am avut o ușurare a blocării, ceea ce am văzut au fost restaurante pline, magazinele pline, cozi la intrare, oameni care doresc să iasă, să se conectează între ei la un nivel foarte, foarte uman, dar de asemenea să experimenteze ce e mai bun din Londra”, a spus Michelle McGratch, director executiv Capital & Counties Properties.

În Manchester, proprietarii de baruri au început să își pregătească terasele.

„Da, chiar și cu distanțarea socială aici, suntem binecuvântați cu un spațiu destul de mare, dar suntem în continuare capabili să funcționăm doar la o cincime din capacitatea noastră. În altă parte, pe strada principală există puburi care nu sunt binecuvântate cu orice zonă în aer liber”, a spus Matty Luty, director de vânzări.

Sunt și antreprenori sceptici. Melvin Taylor este de părere că va mai trece ceva timp până când Londra va prinde viață.

„Waldorf și Savoy (n.r. hoteluri) nu se deschid până pe 17 mai. Deci, dacă nu există oameni care să stea aici și cu siguranță nu există teatre, cred că va dura mult mai mult decât își dau seama oamenii, mai ales în centrul Londrei. Uită-te la străzile de aici. Este gol”, a spus Melvin Taylor, florar.

Referitor la călătoriile interne, premierul Marii Britanii îi roagă pe englezi să fie rezervați. Într-o discuție anterioară, Boris Johnson a spus că, din 17 mai, vor fi reluate călătoriile internaționale, însă el nu a mai reconfirmat acest lucru, potrivit alephnews.ro.