Programată în perioada 9-20 iunie, „sărbătoarea pe mai multe ecrane” este promovată drept primul eveniment major desfăşurat în format fizic din America de Nord de la debutul pandemiei de COVID-19, acum mai bine de un an.

„Tribeca Film Festival s-a născut din misiunea noastră de a uni oamenii după atentatele de la 11 septembrie 2001”, a declarat Robert De Niro, unul dintre fondatorii festivalului. „Mergem înainte. Iar cum New York-ul iese din umbra COVID-19, pare momentul potrivit să aducem din nou împreună oamenii pentru aniversarea celei de-a 20-a ediţii a festivalului”, a adăugat el.

Anul trecut, Tribeca Film Festival şi-a amânat tradiţionalele evenimente cu prezenţă fizică din cauza pandemiei, iar unele filme au fost puse la dispoziţia publicului în mediul online.

Anul acesta, proiecţiile cinematografice sunt programate să se desfăşoare în Pier 57 Rooftop, The Battery şi Brookfield Place din Lower Manhattan, Hudson Yards în Midtown, Empire Outlets în Staten Island şi MetroTech Commons în Brooklyn, printre alte amplasamente.

