Câteva astfel de ciuperci, extrem de apreciate în gastronomia de lux, au fost recoltate în ultimii doi ani pe o plantaţie din sud-vestul Franţei, unde au fost plantaţi arbori micorizaţi, purtători pe rădăcinile lor de micelii ale ciupercii Tuber magnatum - Trufa albă de Italia.

„Este pentru prima dată când trufe Tuber magnatum sunt recoltate într-o plantaţie şi în afara arealului de repartizare geografică pentru această varietate", a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă online, Bruno Robin, preşedintele Pepinieres Robin, o pepinieră aflată la originea acestei inovaţii, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Agricultură, Alimentaţie şi Mediu (INRAE) din Franţa.

Până în prezent, producţia franceză de trufe se limita la două varietăţi principale: trufa neagră, produsă majoritar în sistem de plantaţie, şi trufa de Burgundia.

Trufa albă, care este de până la cinci ori mai scumpă, se găseşte majoritar în Italia şi în Europa Centrală, dar, spre deosebire de trufa neagră, aproape că nu este deloc recoltată în sistem de plantaţie, un detaliu care contribuie la raritatea sa excepţională.

Citeste si: Franța: Autoritățile vor organiza concerte pentru a testa...

Un studiu publicat marţi în revista Mycorrhiza "demonstrează că obţinerea de trufe albe prin cultură este posibilă", a rezumat Claude Murat, director de cercetare în cadrul INRAE.

„Pentru noi este o mare descoperire", a declarat în aceeaşi conferinţă de presă Michel Tournayre, preşedintele Federaţiei franceze a cultivatorilor de trufe. „Ne oferă perspective mai importante pentru dezvoltarea truficulturii în Franţa", a adăugat el.

Fără garanţia reuşitei, administratorii Pepinierele Robin vindeau încă din 2008 arbori micorizaţi cu trufa albă de Italia, cunoscută şi sub denumiri precum „trufa albă de Piemont", „trufa albă de Alba" şi "trufa magnaţilor". Unii dintre acei arbori s-au aflat la originea descoperirii ce a fost anunţată marţi.

Reuşita acestei micorizaţii, mult mai dificil de realizat decât în cazul trufei negre, permite cultivatorilor, potrivit promotorilor ei, să producă de acum înainte trufe albe de Italia şi în Franţa, într-o manieră controlată, la fel ca pentru oricare altă cultură.

Citeste si: Patru orașe din Italia intră în zona ROȘIE fiind introduse și...

Administratorii Pepinierelor Robin speră să vândă în acest an "câteva mii" de astfel de puieţi de arbori, care vor putea, peste câţiva ani, să producă trufe albe.

Trufele albe se vând în prezent cu preţuri cuprinse între 1.500 şi 5.000 de euro per kilogram, spre deosebire de preţul trufei negre, care variază între 500 şi 1.000 de euro per kilogram, potrivit Federaţiei franceze a cultivatorilor de trufe. Franţa produce aproximativ 30 de tone de trufe pe an, potrivit Agerpres.