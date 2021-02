Din cauza riscului epidemiologic reprezentat de noile tulpini ale coronavirus, autoritățile italiene au decis amânarea redeschiderii staţiunilor de schi până pe 5 martie.

Ministrul Sănătății, Roberto Speranza, a semnat o prevedere care interzice desfășurarea activităților de schi până pe 5 martie 2021, afirmând că Guvernul se angajează să compenseze cât mai curând posibil operatorii din sector.

„Pentru regiuni este o lovitură în ultima secundă”, a declarat, potrivit ANSA, coordonatorul comisiei speciale pentru turism și industrie hotelieră a Conferinței Regiunilor, Daniele D’Amario.

Asociația Națională a Operatorilor de Telecabine afirmă: „După 3 decembrie, 7 ianuarie, 18 ianuarie și 15 februarie, acum prelungesc până la 5 martie. Acum sezonul s-a încheiat, ne simțim înșelați în fața a tot ce am făcut pentru deschiderea de mâine (luni – n.r.), având în vedere că am angajat mai mult personal. Compensările trebuie să fie imediate, altfel sectorul intră în faliment. Suntem cel mai penalizat sector: timp de 12 luni nu am încasat niciun ban, dar am avut cheltuieli și salarii de plătit”

Decizia guvernului italian este criticată și de președintele Lombardiei, Attilio Fontana: „Încă o dată e clar că sistemul decizional este devastator atât pentru operatori, cât și pentru cetățeni”.

Majoritatea operatorilor din Italia anunțaseră și se pregătiseră pentru redeschiderea stațiunilor în data de 15 februarie, informează alephnews.ro.